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  4. SON DAKİKA | Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik! 2008'den sonrasını kapsayacak… Yeni sistemde 1.261 gün şartı kalkıyor

SON DAKİKA | Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik! 2008'den sonrasını kapsayacak… Yeni sistemde 1.261 gün şartı kalkıyor

11.04.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 4A ile 4B arasındaki prim farkı bitiyor. 9 bin gün prim şartı 7.200'e düşüyor. Bağ-Kur’lulara da tıpkı SGK’lılar gibi emekli olmanın yolu açılıyor. Bakanlık Bağ-Kur’luların 5 yıl erken emekli olması için çalışma başlatırken, yeni düzenlemenin 2008 yılı sonrasını kapsayacağı, 10 ve altında işçi çalıştıranların öncelikli olacağı ifade ediliyor. Emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmek için gerekli olan 1.261 gün şartı ise kalkıyor. İşte prim eşitleme ile ilgili haberin detayları...

SON DAKİKA | Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik! 2008'den sonrasını kapsayacak… Yeni sistemde 1.261 gün şartı kalkıyor

Son dakika haberi… 9.000 prim günü ile emeklilik şartı aranan 4B Bağ-Kur’lu çalışanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talepler doğrultusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda Bağ-Kur’lular 7.200 prim gün şartı aranan 4A’lı SGK’lılar gibi emekli olabilecek. Emeklilik süresini 5 yıl geri çeken çalışmanın 2008 sonrası dönemi kapsayacağı ifade ediliyor.

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme! Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

BAĞ-KUR’DA PRİM GÜNÜ SGK’YA EŞİTLENİYOR

Gelişmenin detaylarını aktaran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2008 reformu ile Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın birleştiğini ancak emeklilik, aylık bağlama ve çalışma şartlarında birlik sağlanamadığını dile getirdi.

‘Bu bir haksızlık gibi görünüyordu’ diyen Erdem, “Esnaf 9.000 gün biriktiriyor. Kadın olursa 7.200 gün biriktiriyor. Ama onun yanında çalışan SGK’lı 5.600 gün ile emekli olabiliyor. EYT başvuruları başlamadan önce Çalışma Bakanı bir esnaf toplantısında Bağ-Kur primlerinde bir ‘haksızlık’ olduğunu, üzerinde çalışıldığını dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde de Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Bunun sadece şirket ortağı değil de herkesi kapsayacak bir şekilde olması gerektiği dile getirildi” ifadelerini kullandı.

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TÜM 4A’LILAR SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Yapılan çalışma ile SGK ve Bağ-Kur primleri arasında fark giderilerek eşitlenmesinin sağlanacağının altını çizen Erdem, “9.000 günden 7.200 güne indirilirse 1800 günlük bir avantaj olacak. 1800 gün de 5 yıl yapıyor. Yani 5 yıl daha erken emekli olunacak. Bu 5 yıllık indirim ilk etapta 10 ve altında işçi çalıştıran esnaf için geçerli olacak. Yani berber, tuhafiyeci, kasap vs… için geçerli olacak. Ancak Ankara Ticaret Odası’ndaki o talep değerlendirilirse bütün Bağ-Kur’luları kapsayacak bir sistem olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ise zaten yaş sınırı olmadan EYT’li olmaya hak kazanacak” dedi.

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EMEKLİLİK STATÜSÜNDE 1261 GÜN ŞARTI KALKIYOR

Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SGK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olur.

Faruk Erdem yeni düzenlemede birlik sağlanması halinde bu kuralın da ortadan kalkabileceğini ifade ederek, “Çünkü bu da bir sıkıntıya yol açıyor. Özellikle EYT’den faydalanmak isteyen çok sayıda Bağ-Kur’lu var. Netice itibarıyla 5.600 günü dolduran EYT’liler emekli oluyor ancak Bağ-Kur’lular hala prim ödeme ile uğraşıyorlar” dedi.


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