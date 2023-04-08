BAĞKUR PRİM EŞİTLEME SON DAKİKA: 9000 prim gününe düzenleme! Şartlar esnetiliyor: Erken emeklilik, yüzde 20 yüksek maaş…

Son dakika: Bağ-Kur kapsamında bulunan vatandaşların uzun süredir talep ettiği 9.000 prim günü ile emeklilik için yeni bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda tıpkı SSK’lılar gibi 7.200 gün ile emeklilik hakkı isteyen 4A Bağ-Kur’lular için Ankara’dan flaş bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarının bilgisini paylaştı.

BAĞ-KUR PRİM ŞARTI ESNETİLİYOR

Daha az prim ile erken emekli olmanın önünün açılacağı haberi yüzbinlerce kişiyi heyecanlandırırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9000 prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

İSTİHDAMA GÖRE PRİM GÜNÜNE DÜZENLEME

Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Bilgin bu talebi olumlu karşıladı. Aktarılan bilgilere göre, Bakan Bilgin, iş verenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

EMEKLİ MAAŞLARINA ARTIŞ OLARAK YANSIYACAK

Yapılacak düzenleme ile daha erken emekli olmanın yanında Bağ-Kur’lular daha yüksek emekli maaşına da kavuşma imkanı elde edecek. Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SSK'ya çevirmiş olur. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

Yeni yapılacak düzenlemenin Meclis’in yaz tatiline girmeden önce hayata geçirilmesi bekleniyor.



