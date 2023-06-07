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  4. SON DAKİKA | Bağkur prim eşitlemesi Bakan Işıkhan’ın masasında! 5 yıl erken emeklilik için süre belli oldu: Emeklilik şartları standart olacak…

SON DAKİKA | Bağkur prim eşitlemesi Bakan Işıkhan’ın masasında! 5 yıl erken emeklilik için süre belli oldu: Emeklilik şartları standart olacak…

07.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri… Bağkur prim günü 9000’den 7200’e iniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın masasında bulunan dosyalardan olan küçük esnafa prim indirimi için çalışmalar devam ediyor. Emeklilik şartları için standart sağlayacak yasadan 1 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Peki Bağkur prim eşitleme olacak mı, ne zaman çıkacak? Önümüzdeki 3 aylık süreye dikkat!

SON DAKİKA | Bağkur prim eşitlemesi Bakan Işıkhan’ın masasında! 5 yıl erken emeklilik için süre belli oldu: Emeklilik şartları standart olacak…

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mayıs’ta Kayseri’de yaptığı konuşmasında, “Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak” demişti.

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BAĞ-KUR'LU KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye seçimlerini geride bırakıp yeni hükümet yapılanması sürecini hızlı adımlarla tamamlamaya çalışırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Vedat Bilgin’den devralan Vedat Işıkhan’ın mesaisi yoğun bir tempo ile başlıyor. Bakan Işıkhan’ın masasında duran ve çözülmesi gereken çok sayıda dosya bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı küçük esnafa Bağ-Kur prim eşitlemesi. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca Bağ-Kur’lu küçük esnafın bu sayede 9000 prim günü yerine 7200 gün ile emekliliği sağlanacak. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 1800 günlük yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.

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BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Prim eşitlemesinde çalışmalar devam ediyor. Ancak öncesinde Bakan Işıkhan’ın masasında birinci derece öncelikli Temmuz öncesinde asgari ücret zammı, emekli zammı ile memur maaşları zammı bulunuyor. Bakan Işıkhan’ın önündeki milyonların gelirini ilgilendiren tüm dosyaların 3 ay içinde çözüme kavuşturulması bekleniyor.

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EMEKLİLİK ŞARTLARI STANDART HALE GELİYOR

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyordu. SGK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

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Yeni emeklilik reformu ile emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SGK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak.

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KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Eski Bakan Vedat Bilgin ise kapsamın sadece küçük esnaf ile sınırlı kalmayacağının mesajını verirken, “Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık” demişti.

Düzenlemenin ikinci aşamasında tüm Bağ-Kurluların kapsama alınması da söz konusu.

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BAĞ-KUR’LUNUN EMEKLİ MAAŞI ARTIYOR

Yapılacak düzenleme ile daha erken emekli olmanın yanında Bağ-Kur’lular daha yüksek emekli maaşına da kavuşma imkanı elde edecek. Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu, kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SGK'lı olarak tamamlaması halinde emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olacak. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilecek. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK'ya geçmesi durumunda ise emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artacak.


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