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  4. Son Dakika! Bakan açıkladı: Bayram öncesi üreticilere ödeme yapılacak!

Son Dakika! Bakan açıkladı: Bayram öncesi üreticilere ödeme yapılacak!

07.05.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaparak, üreticilere bayram öncesi ödeme yapılacağını aktardı.

Son Dakika! Bakan açıkladı: Bayram öncesi üreticilere ödeme yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üreticilere bayram öncesinde toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıkladı.

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Bekir Pakdemirli
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