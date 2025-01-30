SON DAKİKA | Bakan Bayraktar'dan elektrik faturası açıklaması! 'Doğal gaz zammı' için net konuştu

Son dakika haberi: Bakan Bayraktar'dan 'elektrik faturalarında yeni dönem' ile ilgili açıklama geldi. Bakan Bayraktar doğal gaz zammı ile ilgili de net konuştu. Peki, doğal gaza zam olacak mı? Elektrik faturalarında değişiklik ne olacak? İşte detaylar...

ELEKTRİK FATURALARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Bayraktar açıklamasında "1 Şubat’tan itibaren başlayan fatura döneminde 1 Mart’ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde 3’ünü, 1.2 milyon aboneyi etkileyecek bir düzenlemeyi şu anda hayata geçiriyoruz. 5 bin kilovat saatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Orada da görünen tablo şu, 1050 lira, 1047 liraya tekabül ediyor bu tüketim sınırı. Ne kadar olacak fatura dersen 2000 civarında. Yüzde 96 civarında artacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devlet sübvansiyonu 30 milyar civarında azalmış olacak" dedi.

Bakan Bayraktar açıklamasından satır başları şu şekilde:

"(Elektrik faturalarında yeni dönem) ‘417 kilovat saatlik bir tüketim varsa bu grup artık destek grubunun dışında kalsın’ dedik. Bu da 1,2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde 3'ü gibi. 42 milyonun yüzde 3'ü gibi bir aboneyi etkileyecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmadık. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok.

DOĞAL GAZDA DA BENZER UYGULAMA

Doğal gazda da benzer bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru olabilir. Doğal gazda il il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz.

DOĞAL GAZA ZAM GELECEK Mİ?

(Doğal gaza zam) Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz. Zam yok yani.

Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesiyle alakalı yoğun bir çalışmamız devam ediyor. 30 yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim.

(Petrol ve doğal gaz üretimi) Gabar’da 75 bin varili geçti, ama daha yukarı gidecek. Bu sene bizim keşif yılımız olacak. Yaklaşık ihtiyacımızın yüzde 15'ini hem doğal gazda, hem petrolde kendi üretimimizle karşılıyoruz.

(Suriye’ye elektrik ihracatı) İlk etapta yüzde 50 kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Halep'e 50-60 kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla alakalı da çalışmamız var" (DHA)