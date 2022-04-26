Son dakika: Bakan Bilgin '1 Mayıs' dedi! Emekli maaşı zammında kritik gelişme

Son dakika haberi... 14 milyona yakın emekliyi ilgilendiren kritik açıklama Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.

OCAKTA YÜZDE 31'E YAKIN ZAM YAPILMIŞTI

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 4 BİN 500 LİRAYA YAKLAŞACAK

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrilmişti. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını ifade ederken, hesaplamalar sonunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.



