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Son Dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

11.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrette beklentileri karşılayan bir artış yapılacağını belirterek, "Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda ise "Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız." dedi.

Son Dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"BİR BAYRAM HAVASI YARATACAK"

"Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır.

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"6 MİLYON CİVARINDA ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİMİZ VAR"

Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var.

3600 EK GÖSTERGE KONUSU

3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin
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