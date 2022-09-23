SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu! Birinci ağızdan kritik asgari ücret sözleri! Kimileri 7.000 TL kimileri 7.500...

Son dakika asgari ücret haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ET, asgari ücret ve taşeron işçilerle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. Aralık ayında asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini belirten Bilgin, enflasyonun tahribatını göz önünde bulunduracaklarını belirtti. EYT için de kritik eşik aşıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON' VURGUSU! EYT'DE KRİTİK EŞİK AÇILDI

Bakan Bilgin; EYT ile ilgili yaşanan sorunun yaşla ilgili olduğunu emeklilik yaşıyla ilgili çözüm aşamasına geldiklerini söyleyerek EYT dosyasının çözümünün tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Bakan Bilgin, "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

SGK uzmanları asgari ücretle ilgili yaptıkları yorumlarda farklı rakamlar üzerinde duruyordu. Kimileri 2023 asgari ücretin 7.000 TL olacağını ifade ederken bazıları da 7.500 TL'nin üstüne çıkacağını iddia ediyor.

BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE!

Taşeron işçilerle ilgili de müjde geldi. Bakan Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesiyle ilgili sürecin tamamlandığını aktardı. Bilgin açıklamasında "90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık."ifadelerini kullandı.

VERGİ DİLİMİ DÜZENLEMESİ

Bakan Bilgin, vergi dilimlerindeki artışla ilgili de "Vergiyle ilgili bir sorun var. Maaşlarda vergi dilimi oynaklığının düzenlenmesi için Hazine Bakanlığı ile görüştük. Vergi dilimlerindeki artışın ücretlerin yukarıya çekilmesini anlamsız hale getiren şeklini düzeltmek istiyoruz" dedi.



