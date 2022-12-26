Son dakika: Bakan Bilgin'den heyecanlandıran EYT açıklaması! 'Bu hafta...'

Son dakika: Asgari ücret telaşının sona ermesinin ardından sırada EYT yasası var. Hükümetin temmuzdan beri çalışmalarını sürdürdüğü Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. ‘EYT’de yaş sınırı olacak mı?’, 'EYT ne zaman açıklanacak?', 'Başvurular nasıl yapılacak?' soruları milyonlarca kişinin merak ettiği sorular olarak öne çıkıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamada "EYT'yi yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak" diye konuştu.

SON DAKİKA: EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BAKAN BİLGİN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI EYT’DE MALİYETİ KARŞILADI

Öte yandan EYT’de son duruma ilişkin Habertürk TV’ye konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete gelen yüzde 54’lük zam ile EYT’nin maliyetinin de çözülmüş olduğunu ifade ederek, "EYT’nin bir maliyeti yok. Yaklaşık 8-9 milyon çalışanın aylıklarına yüzde 54’lük bir zam yapıldı. Toplamda devletin sigorta primi ve vergileri yaklaşık aylık olarak 28 milyar daha arttı. Asgari ücret zammı da hemen sigorta primlerine yansıyor. Bu durumda yük özel sektörün üzerine yıkılacak gibi gözüküyor ama onlar da fiyatlarına, hizmetlerine zam yapacak. 1,5 milyon emeklinin maliyeti 8,5 milyar TL. Asgari ücretin artışı ile EYT’nin maliyeti kendiliğinden çıktı" yorumunda bulundu.



