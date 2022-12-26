SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi!

Son dakika | Yılın son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Kabine'nin öncelikli gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile Karadeniz doğal gazına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjdenin bulunması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ve 3 saat 40 dakika süren Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de hazırlıkları son aşamaya gelen EYT düzenlemesi hakkında sunum yapması bekleniyordu. Aralık ayında 1 milyon 900 bin kişi olarak hesaplanan EYT’den yararlanacak kişi sayısının, ocak ayında 2 milyonu geçmesi bekleniyor.

EYT'DE YAŞ SINIRI MERAK KONUSU

EYT düzenlemesi, sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi yapılan, prim günü şartını tamamlayan ve sigortalılık süresini dolduranları kapsıyor. Düzenlemenin yaş sınırını içerip içermeyeceği ise henüz netleşmedi. Yaş sınırı ile ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü soruları yanıtlarken “Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar EYT olayını çözmek. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın doğal gaz potansiyelini ülkemiz üzerinden geçecek proje zirve gündemimizde yer almıştır.

Bu toplantı yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif yer alacağının işareti olmuştur. Silivri'de 4.6 milyar metreküpe çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini birkez daha kamuoyuna anlatma imkanını bulduk.

Mardin'e 17 Aralık'taki ziyarette vatandaşlarımızla hasret giderdik, şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin açılışını yaptık, farklı inanç kesimlerin temsilcileriyle bir araya geldik.

EYT AÇIKLAMASI

Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl alınan gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. EYT'yi de yakında tamamlıyoruz. Amacımız yılbaşından önce gündemden çıkarmak.

'FIRSATÇILIK PEŞİNDE KOŞANLARI ASLA AFFETMEYECEĞİZ'

Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir.

'6 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZA ÜCRETSİZ HİZMET SUNDUK'

Sağlıkta insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için sağlık çalışanı sayımızı 195 bin hekim, 304 bin ebe hemşire sayısını çıkardık. Aşılamadan kanser taramasına, ağız diş sağlığı hizmetlerine kadar ülkemizi dünyadaki en ileri devletler seviyesine yükselttik. Yerleşim yerlerine mobil ekiplerle ulaşarak 4,9 milyon kişiye sağlık hizmeti verdik.

Evde 610 bin kayıtlı hastamızı şu anda takip ediyoruz. Uçağı, helikopteri, paletlisi, motosikletlisi, teknesi ile tüm araçları etkin şekilde kullandık. Geçtiğimiz yıl 6 milyona yakın insanımıza ücretsiz hizmet sunduk.

Hastanelerimizin sadece yoğun bakım yatak kapasitesini 20 yıl önceki binin altı olan rakamdan alıp 24 binin üzerine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 133 bini geçti. Bay Kemal çalışıyoruz. Durmak yok diyoruz, yola devam, daha çok şeyler yapacağız.

Senin SSK Genel Müdürlüğüne benzemez bu iş. O hastanelerin hali neydi? Savaş Ay hayatta olsaydı bunları tekrar tekrar anlatsaydı.

Devam eden yatırımlarla birlikte 70 bin ilave yatak kapasitesine daha sahip olacağız. Etlik Şehir Hastanesi'ni 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmete açtık.

'ŞEHİR HASTANELERİ YÜZ AKIMIZ'

Halen kamu özel işbirliği modeliyle inşa edilen 14, genel bütçeden inşa edilen 6 şehir hastanemizle hizmet veriyoruz. Önümüzdeki yıl sağlıkla küresel salgının izleri devam ederken Türkiye'nin muhtaç olan değil, ihtiyacı olanlara el uzatan bir ülke olduğu özelliğini sürdüreceğiz.

Yüz akımız şehir hastanelerimizden aldığımız güçle ülkemizi küresel bir sağlık markasına dönüştüreceğiz. Aşı ve bioteknoloji ürünlerinde hıfzısıhhayı yeniden inşa ediyoruz.

Sağlıkta devletin şefkat ve merhamet elinin gereği olarak 85 yaş üstü her büyüğümüz için sorumlu doktor, gebe kadınımız için bir ebe tayin edeceğiz. Pilot uygulama olarak başlattığımız aile diş hekimliğini ülke sathına yayacağız. Uzaktan muayeneye imkan sağlayan elektronik muayene sistemini ülkemizi tanıştırmaya hazırlanıyoruz.

'15 BİNE YAKIN ADALET PERSONELİ İSTİHDAM ETTİK'

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesiyle ilgili hazırladığımız yasa değişikliklerinin Meclis'ten geçmesini temin ettik. Darbe dönemlerinin sembollerinden Diyarbakır Cezaevi'ni kapatarak müze ve kültür merkezi haline dönüştürecek çalışmalara başladık. 1000'in üzerinde yeni hakim ve savcının atamasını yaptık.

15 bine yakın yeni adalet personeli istihdam ettik. Adli ve idari mahkeme sayısını 7 bin 164'e yükselttik. 3 yeni bölge adliye mahkemesi ihdas ettik. Adli süreçlerde 1 yılda 355 bin kişiye destek veren mağdurlara hizmet sunan birimlerin sayısını çoğalttık.

Çocukların icra daireleri yerine bu amaçla kurulan görüşme merkezlerinde ebeveynlerine teslimine başladık.

Lekelenmeme hakkı konusunda 241 bin, ifade amaçlı yakalama kararlarıyla ilgili 98 bin vatandaşımıza hizmet verdik.

Önümüzdeki yıl adalette, verilen tüm hizmetleri yargıya memnuniyetin en üst seviyeye çıkmasını sağlamaya dönük olarak geliştirmeye sürdüreceğiz. Yeni anayasa gündemimizdeki yerini koruyacak. Yargılamalarının hızlı ve etkin sonuçlanmasını temin edecek yeni adımlar atacağız. Avukatlarımız için yeni çerçeve kanun hazırlayacağız.

Enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını hedef olarak belirledik. Petrol ve doğal gaz aramalarına başladığımızda nice yıldırma çabasına maruz kaldık. Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabırla bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle kimseden izin almadan bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk. Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık.

ERDOĞAN YENİ MÜJDEYİ AÇIKLADI

Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimize sunmak için çalışıyoruz. Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar da yaptık. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim'de Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Karadeniz gazına dair bir diğer müjdeli haberimiz yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin rezerv değerlendirme şirketi, sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkardı. Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız.

ÇİFTÇİLERE VE TÜKETİCİLERE MÜJDE

Haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi yeni araçları devreye sokarak sürdürüyoruz. Gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapıyor, hem de fiyat sabitlemesine gidiyoruz. Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında üreticilerimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.

Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif, 400 mini koop, 250 koop bakkal olmak üzere toplam 2170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak. Üretici, Tarım Kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal durumuna gelecek. Böylece kimi ürünlerin en uygun fiyatla satılabilmesi mümkün olacak. Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak aile destek ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.

