FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İnanılmaz hikaye! Yıllar önce babası, şimdi de kızı yerli otomobile emek veriyor

İnanılmaz hikaye! Yıllar önce babası, şimdi de kızı yerli otomobile emek veriyor

11.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de TCDD Sanat Çırak Meslek Okuluna giderken 'Devrim' otomobillerinin üretiminde görev alan Emin Gürcan'ın (77) kızı Emine Gürcan da yerli otomobil TOGG için parça üretecek firmada görev yapıyor. Emin Gürcan, 1959 yılında meslek okuluna girdiğini belirterek, "Son sınıftayken bize tezgahta imalat için parçalar verdiler. Bu parçaların bir bölümü de Devrim arabalarına aitti. O şekilde Devrim arabalarında bir emeğim oldu" dedi.

İnanılmaz hikaye! Yıllar önce babası, şimdi de kızı yerli otomobile emek veriyor

Darıca ilçesinde yaşayan Emin Gürcan, Eskişehir’de TCDD Sanat Çırak Meslek Okulu’nda eğitim görürken Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 'Devrim' otomobillerinin üretiminde görev aldı. Emin Gürcan’ın kızı Emine Gürcan ise bugün üretim süreci devam eden yerli otomobil TOGG için parça üretimi yapacak bir firmada çalışıyor. Emin Gürcan kızının otomotiv sektöründe çalışmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"NEREDEN NEREYE GELDİK?"

1959 yılında Demiryolları’nda okula girdiğini belirten Emin Gürcan, "Okulun eğitim programı bir gün ders, bir gün iş olarak düzenlenmişti. Son sınıftayken bize tezgahta imalat için parçalar verdiler. Bu parçaların bir bölümü de Devrim arabalarına aitti. Benim tezgah hakimiyetim olduğu için bana hassas parça verdiler.

babasi-devrim-otomobiline-emek-verdi-emine-yerli-otomobile-parca-uretecek_8823_dhaphoto3

O parçayı başarıyla bitirince, okul bitiminde beni ödüllendirerek teknik ressam olarak resimhaneye terfi ettirdiler. O şekilde Devrim arabalarında bir emeğim oldu. Bugüne gelince, TOGG’un imalat aşamasını şu anda izliyoruz. ’Nereden, nereye geldik?’ diyoruz. Kızımın TOGG projesinde olması sevindirici bir olay. O da benim için ayrı bir övünç konusu. Ama ben neticeye ulaşmayı da bekliyorum" dedi.

babasi-devrim-otomobiline-emek-verdi-emine-yerli-otomobile-parca-uretecek_8823_dhaphoto5

Gebze’de otomobil parçaları üreten bir firmada çalışan Emine Gürcan ise babası sayesinde çocukluğundan bu yana otomobillere ilgi duyduğunu söyledi. Yerli otomobilin 60 yıldır süren bir serüven olduğunu ve çalışmalarda görev almaktan gurur duyduğunu anlatan Emine Gürcan, "Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum. Bu serüvenin başlangıcında ve akabinde babamla birlikte o duyguyu yaşadım. Şu anda ben de otomotiv sektöründeyim. Aileden gelen bir duygu mu bilmiyorum, ancak kendimi bu sektörün içinde buldum.

babasi-devrim-otomobiline-emek-verdi-emine-yerli-otomobile-parca-uretecek_8823_dhaphoto2

Çocukluğumdan beri otomobillere olan hayranlığımdan dolayı bu sıkıntının içerisindeyim. 1961 yılında başlayan bir serüven, şu an 2021 yılında 60 yıllık bir süreden sonra yerli otomobil tekrar gündeme geldi. Bu otomobil ile ilgili yapılan çalışmalarda da görev almaktan gurur duyuyorum. İnşallah otomotiv sektörünün ilerlemesinde de bu durum babadan kıza, babadan oğula devam eder. İnşallah benden sonra, benim çocuklarım da bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!
Almanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmişAlmanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli olduAğustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.