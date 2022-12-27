Son dakika: Memur ve emeklilerin gözü bu görüşmedeydi! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan açıklama geldi: Ek zam bekliyoruz

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminde asgari ücret zammının ardından memur, emekli maaşlarına zam ve EYT düzenlemesi konuları bulunuyor. Bu kapsamda Bakan Bilgin'in gerçekleştirdiği son görüşme dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. GÖrüşmenin ardından açıklama yapan Yalçın, memurlara ek zam talebini dile getirirken "Vergi matrahı konusunda huzursuzluğumuz var. Verginin yüzde 15'e sabitlenmesini ve vergi matrahlarının yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk" ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞLARINA REFAH PAYI VE İYİLEŞTİRME TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hassasiyetimizi ifade ettik. 4A kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın beklentilerini aktardık. Usta öğretici, ek ders gibi beklentileri ilettik. İşçilerimizin talplerini ilettik. Emekli aylıkları konusunda yaklaşımlarımızı ifade ettik.

Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin yaklaşımımızı paylaştık.

"MEMUR MAAŞLARININ YÜKSELTİLMESİYLE İLGİLİ BEKLENTİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Büyükşehirlerde özellikle giderlerin memurlar açısından kabusa döndü. Kira fiyatları zorluyor. Memur maaşlarının yükseltilmesiyle ilgili beklentimizi ortaya koyduk. Asgari ücretteki gibi bir düzenlemenin memurlar için de gerekli olduğunu söyledik. Memur işi yapan işçiler memur kadrosu bekliyor, bu konuda talebimizi aktardık. En düşük memur maaşının bir an önce toparlanmasını belirttik.

"EK ZAM ZORUNLULUK OLMUŞTUR"

Beklenti anketinin bile tahmin edilemeyen sonuçlarla karşılaşıldı. Kamu görevlilerine ocakta yapılacak zamla birlikte ek bir zammın yapılması zorunluluk olmuştur.

"BEKLENTİMİZ EK GÖSTERGEDE ADALET SAĞLANMASI"

Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuya 5 milyon 300 bin insanı düzenlendiren bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade ettik. 1. dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek göstergeye yükselmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ettik. Beklentimiz ek göstergede adalet sağlanması.

"KAMU GÖREVLİLERİ ALDIKLARI ÜCRETİ KAYBEDİYOR"

Vergi matrahı konusunda huzursuzluğumuz var. Verginin yüzde 15'e sabitlenmesini ve vergi matrahlarının yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk. Son birkaç ay kamu görevlileri matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. "ÇALIŞMA BU SEFER DE YAPILABİLİR"

Öte yandan memur ve emekli maaşlarına zamla ilgili bugün AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi:

"Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. Emekli artışlarının oranı üzerinde bir artış yapıldı. Belki yine bu çalışma bu sefer de yapılabilir. O kesimde 500 bine yakın bir insanımız var. Sosyal devlet çatısı altında bir değerlendirme, refah payı, iyileştirme durumu söz konusu olabilir. Emekli aylığı bağlarken ödemiş olduğu prim süresine göre bağlanıyor. Kendi içindeki adaleti gideriyor, başka bir düzenleme yapmanız icap ediyor."