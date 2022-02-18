FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

18.02.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı yazılı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın geri ödeme listesine 13 ilacın ilave edilmesine ilişkin kararın yayımlandığını belirtti.

4'Ü İTHAL 9'U YERLİ 13 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Biri kanser ilacı olmak üzere listeye eklenen 13 ilaçtan 4'ünün ithal, 9'unun yerli üretim olduğunu kaydeden Bilgin, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceği bilgisini paylaştı. Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadesini kullandı.

13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğduğu bildirildi. Bu ilaçlardan birinin insan immunoglobulini, birinin hemofili ilacı, birinin kanser ilacı diğerlerinin ise ağrı kesici ateş düşürücü şurup, antibiyotik, enteral beslenme ürünü, genel anestezik, zehirlenme tedavisi ilacı, parenteral antibiyotik, eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, topikal antifungal, topikal antiviral ve yanık tedavisinde kullanılan ilaç olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den vergi ve kalkınma mesajıBakan Nebati'den vergi ve kalkınma mesajı
Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?
Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

Gram altın için yeni hedef 1000 lira!

Gram altın için yeni hedef 1000 lira!

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

Kilosu 2 bin lira! Arap şeyhlerinden sipariş yağıyor: 12 ay bebek gibi bakıyoruz

3600 ek göstergede yeni gelişme! Maaşlar artacak

3600 ek göstergede yeni gelişme! Maaşlar artacak

Yüzde 25 azalacak! İşte elektrik faturası düzenlemesinin ayrıntıları

Yüzde 25 azalacak! İşte elektrik faturası düzenlemesinin ayrıntıları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Fotoğrafları sansürleyince sinirlendi! Tamamen çıplak paylaştı

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.