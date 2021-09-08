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Son Dakika: Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 10 büyüyecek

08.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 10 büyüyebileceğini öngördü.

Son Dakika: Bakan Bilgin: Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 10 büyüyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada, " Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Vedat Bilgin
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