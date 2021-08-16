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  4. Son Dakika: Bakan Dönmez açıkladı! Afet bölgesinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek

Son Dakika: Bakan Dönmez açıkladı! Afet bölgesinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek

16.08.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, afet bölgesinde elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini açıkladı.

Son Dakika: Bakan Dönmez açıkladı! Afet bölgesinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, afet bölgesindeki vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini açıkladı.

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Fatih Dönmez
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