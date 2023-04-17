Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz gazı iletim hattına verildi! Faturaya indirim mesajı...

Karadeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık" dedi.

İLK FAZ PERŞEMBE GÜNÜ AÇILIYOR

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'e açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Perşembe onu karaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

KUYU SAYISI ARTIRILACAK

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısı 3 yı içinde 40'lara kadar çıkracağız. 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak." diye konuştu.

DOĞAL GAZA İNDİRİM SİNYALİ

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

"KARADENİZ'DE KEŞİF POTANSİYELİ YÜKSEK"

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."



