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Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılması söz konusu değildir

22.10.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yer altı doğal gaz depolarının 4'te 3'ünün doldurulduğunu açıkladı. Dönmez, "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılması söz konusu değildir

Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi. Bakan Dönmez, "Yer altı Doğal Gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız." dedi.

Bakan Dönmez geçen günlerde yaptığı açıklamada doğal gaz arzında sorun olmadığını ifade etmişti.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış ile ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

"BOTAŞ'IN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de gerçekleşti. 150'ye yakın üye belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Son günlerde gündeme gelen Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına açıklık getiren Bakan Dönmez, kış mevsiminin gelmesiyle enerji üzerine spekülasyonların ortaya atılmaya başladığını söyledi. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına yönelik enerji yönetiminde bir kriz havası oluşturulmaya çalışıldığını belirten Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz son zamanlarda kış mevsiminin de yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonlar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle de Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair bazı ithamlar dillendirildi. Daha önce ifade ettik bugün burada bir kez daha tekrarlayalım ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir" dedi.

Yaklaşan kış öncesi böyle mesnetsiz iddialar ortaya atılarak sanki enerji yönetiminde bir kriz varmış havası oluşturulmak istendiği uyarısında bulunan Dönmez, "Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı hızlı attık. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. (İHA)

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Fatih Dönmez
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