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Son dakika: Bakan Dönmez'den 'doğal gaz faturası' açıklaması

26.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin olarak ve hanelere gelen doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Dönmez'den 'doğal gaz faturası' açıklaması

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, havaların soğumasının ardından depolanan doğal gazın yetip yetmeyeceğine ilişkin olarak "Tedarikçiler, sevkiyat planlarına ve kontratlara uyduğunda böyle bir problemimiz olmayacak." dedi.

Bakan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Aylık 500 lira doğal gaz faturası ödüyorsanız aslında 2 bin lira olması gereken bir faturanın bin 500 lirasını devlet kaynağı ile karşılanıyor. Size 500 lirası yansıtılıyor."

"İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak." (İHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Fatih Dönmez

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