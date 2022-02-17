Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok.

Dernek ve vakıfların yöneticileri abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek.

Muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.