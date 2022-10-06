Son dakika: Bakan Dönmez'den 'TANAP' açıklaması! Kapasite 2 katına çıkarılacak

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ,Azerbaycan gazını taşıyan TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı alındığını açıkladı. 16 milyar metreküp olan kapasite 32 milyar metreküpe çıkarılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katıldı. Bakan Dönmez "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız" dedi.





