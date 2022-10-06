FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Bakan Dönmez'den 'TANAP' açıklaması! Kapasite 2 katına çıkarılacak

Son dakika: Bakan Dönmez'den 'TANAP' açıklaması! Kapasite 2 katına çıkarılacak

06.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Azerbaycan doğalgazında kapasite artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı. 16 milyar metreküp olan kapasiteyi 32 milyar metreküpe çıkaracağız." dedi.

Son dakika: Bakan Dönmez'den 'TANAP' açıklaması! Kapasite 2 katına çıkarılacak

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ,Azerbaycan gazını taşıyan TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı alındığını açıkladı. 16 milyar metreküp olan kapasite 32 milyar metreküpe çıkarılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katıldı. Bakan Dönmez "Yakın zamanda, enerji sektörümüzdeki iş birliğini daha da ileriye taşıyacak hükümetler arası anlaşmaya imza atmayı planlıyoruz, yine çok yakın bir zamanda BOTAŞ ve SOCAR’ın kurduğu ortak şirketin faaliyetlerine başlaması ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

tanap1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeli personelin kadro tarihi belli olduSözleşmeli personelin kadro tarihi belli oldu
Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...
Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez tanap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu büyükelçi olarak atandı

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Enflasyonun yanında 3600 ek gösterge farkı da hesaplara yatacak!

Emsal olacak karar! Tazminat, hafta sonu ve bayram tatili...

Emsal olacak karar! Tazminat, hafta sonu ve bayram tatili...

'Herkese kadro' ve '3 yıl' formülleri masada

'Herkese kadro' ve '3 yıl' formülleri masada

Gözler bankalara çevrilmişti! Kredi faiz oranları...

Gözler bankalara çevrilmişti! Kredi faiz oranları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.