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  4. Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu:'20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi'

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu:'20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi'

16.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi." dedi.

Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu:'20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi'

Son dakika: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arasında yani Üçüncü Uygulama Döneminde toplam 74,3 milyar TL'lik elektrik dağıtım yatırımı gerçekleştirildi. 2021-2025 yıllarını kapsayan Dördüncü Uygulama Dönemi için bu rakamı 124 milyar TL olarak belirledik. Halihazırda 16 milyar TL'si şebeke, 4 milyar TL'si de diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar TL'lik bir yatırımı hayata geçirildi" dedi.

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Fatih Dönmez
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