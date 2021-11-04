Son Dakika! Bakan Dönmez: Fiyat artışları hem devletin kasasına hem de vatandaşın cebine yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"FATURANIN YARISINI KARŞILAR DURUMA GELDİK"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Turkuvaz Medya'ya bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir küresel toparlanma, enerji piyasasına ve hammaddeye talebi artırdı. Sektörler bu ani artış talebini karşılayamadığı için kriz durumu oluştu.

Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğal gazın 1 metreküpü için 1 dolar ödeniyor. Kömürde anormal yükselişler oldu. 50 dolarlar bir anda 270 dolarları gördü. Bu da tüm ülkelerde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz, bunları kısmamız sökonusu değil. Hane halkına bunu en az yansıtan ülkelerden biriyiz. Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi.

"TEDARİK SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ"

Yaklaşık bu yıl 10 milyar metreküp doğal gaz kullanacağız. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü. Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık. Kaynaklarımızı çeşitlendirmiş olduk. Azerbaycan ile yeni bir kontrat yaptık. Rusya ve Gazprom ile yıl sonu bitecek bir sözleşme vardı, o kontratlar bir miktar artış ile yenileme sözkonusu olacak. Tedarikçilere taahhütlerine uydukları taktirde biz bir sıkıntı yaşamayacağız.

"60 BİN VARİL ÜRETİME ÇIKARDIK"

Türkiye'de aramanın eksikliğinden kaynaklı bir rezerv eksikliği vardı. 3 tane derin sondaj gemisi, 2 sismik arama gemisi filomuza dahil edild. Geçtiğimiz yıl ilk arama neticesini almış olduk. Sakarya sahasında 520 milyar metreküplük bir gaz keşfini bulmuş olduk. Türkali-6 kuyusunda arama çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'çok güzel bir müjde vereceğim.' dedi. Bu vatandaşımızın kasasına da yansıyacak bir durum olacak. Yılmadan, yorulmadan, aşk ile bu aramalara devam ediyoruz.

Karada da güzel gelişmeler var. Hem Güneydoğu hem de Trakya'da çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük varil seviyesi 40 bin dolayındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Özellikle Güneydoğu'dan güzel haberler geliyor. Son açtığımız kuyularda 1000 varilin üzerinde üretim yapan kuyularımız var.

"AVRUPA'DA 5 DÜNYADA 12'NCİYİZ"

Yüzde 52'lik yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı kurulu güç birçok ülkeden iyidir. Avrupa'da 5, dünyada 12'nciyiz.

ENERJİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

EPİAŞ bünyesinde karbon piyasası için platform olabilir.

"DOĞAL GAZ AÇIKLAMAMI ÇARPITTILAR"

Bazı yazılı medya ve sosyal medya açıklamalarımı bağlamından kopardılar. Cımbızlayarak gerçeği çarpıttılar. Bununla meşgul oluyorlar, milli enerji için doğruları yapacağız. Biz doğruları, bilimsel verileri anlatmaya devam edeceğiz.



