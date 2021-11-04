FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika! Bakan Dönmez: Fiyat artışları hem devletin kasasına hem de vatandaşın cebine yansıyacak

Son Dakika! Bakan Dönmez: Fiyat artışları hem devletin kasasına hem de vatandaşın cebine yansıyacak

04.11.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada enerji fiyatlarında genel bir artış olduğunu, bunu faturaya en az yansıtan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi." dedi. Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye de değinerek "Hem devletin hem de vatandaşın kasasına yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"FATURANIN YARISINI KARŞILAR DURUMA GELDİK"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Turkuvaz Medya'ya bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir küresel toparlanma, enerji piyasasına ve hammaddeye talebi artırdı. Sektörler bu ani artış talebini karşılayamadığı için kriz durumu oluştu.

Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğal gazın 1 metreküpü için 1 dolar ödeniyor. Kömürde anormal yükselişler oldu. 50 dolarlar bir anda 270 dolarları gördü. Bu da tüm ülkelerde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz, bunları kısmamız sökonusu değil. Hane halkına bunu en az yansıtan ülkelerden biriyiz. Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi.

"TEDARİK SIKINTISI YAŞAMAYACAĞIZ"

Yaklaşık bu yıl 10 milyar metreküp doğal gaz kullanacağız. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü. Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık. Kaynaklarımızı çeşitlendirmiş olduk. Azerbaycan ile yeni bir kontrat yaptık. Rusya ve Gazprom ile yıl sonu bitecek bir sözleşme vardı, o kontratlar bir miktar artış ile yenileme sözkonusu olacak. Tedarikçilere taahhütlerine uydukları taktirde biz bir sıkıntı yaşamayacağız.

"60 BİN VARİL ÜRETİME ÇIKARDIK"

Türkiye'de aramanın eksikliğinden kaynaklı bir rezerv eksikliği vardı. 3 tane derin sondaj gemisi, 2 sismik arama gemisi filomuza dahil edild. Geçtiğimiz yıl ilk arama neticesini almış olduk. Sakarya sahasında 520 milyar metreküplük bir gaz keşfini bulmuş olduk. Türkali-6 kuyusunda arama çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'çok güzel bir müjde vereceğim.' dedi. Bu vatandaşımızın kasasına da yansıyacak bir durum olacak. Yılmadan, yorulmadan, aşk ile bu aramalara devam ediyoruz.

Karada da güzel gelişmeler var. Hem Güneydoğu hem de Trakya'da çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük varil seviyesi 40 bin dolayındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Özellikle Güneydoğu'dan güzel haberler geliyor. Son açtığımız kuyularda 1000 varilin üzerinde üretim yapan kuyularımız var.

"AVRUPA'DA 5 DÜNYADA 12'NCİYİZ"

Yüzde 52'lik yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı kurulu güç birçok ülkeden iyidir. Avrupa'da 5, dünyada 12'nciyiz.

ENERJİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

EPİAŞ bünyesinde karbon piyasası için platform olabilir.

"DOĞAL GAZ AÇIKLAMAMI ÇARPITTILAR"

Bazı yazılı medya ve sosyal medya açıklamalarımı bağlamından kopardılar. Cımbızlayarak gerçeği çarpıttılar. Bununla meşgul oluyorlar, milli enerji için doğruları yapacağız. Biz doğruları, bilimsel verileri anlatmaya devam edeceğiz.

Bakan Dönmez'den doğal gaz tasarrufu önerisi: Evi bir derece daha az ısıtınBakan Dönmez'den doğal gaz tasarrufu önerisi: Evi bir derece daha az ısıtın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklamasıMerkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
uçuyoz hadi bakallım
yarısını devlet karşılıyorsa vurun vatandaşin sırtına ne olcakki
sonuç ne

En Çok Okunan Haberler

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

TEM'de sabaha karşı korkunç kaza

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Erdoğan'la ilgili örnek verilen film olay oldu

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Asgari ücretten vergi alınmazsa ne olur?

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.