Son Dakika: Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yaptı.

"YORUMLAR DOĞRU DEĞİL"

Son günlerdeki döviz kurlarındaki hareketliliğe değinen Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil" dedi. Türkiye'de dalgalı kur rejiminin olduğunu belirten Elvan, "Kurun değeri de piyasada belirlenir" diye konuştu.

"ENFLASYON TEMKİNLİ OLMAYI GEREKTİRİYOR"

"Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız" diyen Elvan, şunları kaydetti:

"Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor."

BÜYÜME MESAJI

Büyümeye yönelik mesajlar da veren Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.



