Son dakika | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için 'rakam' açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı için tarih 18 Aralık Perşembe. Milyonlar komisyondan çıkacak sonuca ve yeni asgari ücret rakamına kilitlenmişken peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili rakam konusunda bir açıklama geldi. İşte son dakika asgari ücret gelişmesi...

Hande Dağ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Rakam konusunda çok sayıda yorum ve değerlendirme yapılırken hükümetten gelen açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette rakama dair bir açıklama yaptı.

"RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN"

Bakan Işıkhan açıklamasında "Rakam için çok erken, tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz işçi işveren kesiminin görüşünü alıp değerlendireceğiz sonra da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın saat 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını, 12 Aralık'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirmişti. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılmıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Ağar, "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır" demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer almıştı: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
