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SON DAKİKA | Bakan Kirişci duyurdu: 1200 sözleşmeli personel alınacak

14.12.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den son dakika personel alımı haberi geldi. Bakan Kirişci, '2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağız" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Kirişci duyurdu: 1200 sözleşmeli personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyadan bin 200 personel alınacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere bin 200 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 2022 yılı içerisinde çeşitli branşlarda bin 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


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personel alımı tarım ve orman bakanı

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