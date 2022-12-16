Son dakika: Bakan Kirişci, "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberine göre, merakla beklenen tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 713 milyon 836 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

713 milyon 836 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/KEI3zej58w — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) December 16, 2022



