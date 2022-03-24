Son Dakika: Bakan Kirişci tarihi duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

Son dakika haberi: Tarımsal destekleme ödemeleri çok sayıda çiftçiyi yakından ilgilendiriyor. Bakan Kirişci, Twitter hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin duyuru yaptı.

İŞTE TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİNİN HESAPLARA YATIRILACAĞI TARİH

Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın (Cuma günü) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/MPm0nCrfLu — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 24, 2022





