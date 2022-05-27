Son dakika: Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama... Tarih vererek duyurdu

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı NTV canlı yayınında kira artışları ve Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, kira artışlarına ilişkin, "Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz tüm değişiklikleri anlattık. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, 1 pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz. İstanbul'umuz deprem bölgesi, hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak."

