FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama... Tarih vererek duyurdu

Son dakika: Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama... Tarih vererek duyurdu

27.05.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışları ve Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelebileceğini söyledi.

Son dakika: Bakan Kurum'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama... Tarih vererek duyurdu

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı NTV canlı yayınında kira artışları ve Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, kira artışlarına ilişkin, "Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz tüm değişiklikleri anlattık. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, 1 pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz. İstanbul'umuz deprem bölgesi, hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağızBakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağız
AK Parti'den dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması!AK Parti'den dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması!
Reuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiasıReuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiası
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Korkunç detaylar...

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Korkunç detaylar...

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu

Bir paket sigaranın 15,73 lirası vergi oldu

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Bir ilçeye lityum müjdesi! Dev tesis geliyor

Bir ilçeye lityum müjdesi! Dev tesis geliyor

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Karısının cenazesinden dönmüştü! Onu canlı görünce...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.