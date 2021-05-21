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Son Dakika! Bakan Muş, esnafa verilecek desteğin başvuru tarihini açıkladı!

21.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnaflara verilecek desteğin başvuru tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Son Dakika! Bakan Muş, esnafa verilecek desteğin başvuru tarihini açıkladı!

Ticaret Bakanı Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafa verilecek 3 bin ve 5 bin liralık destek ödemesinin tarihi ve başvuru kanalına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

ESNAFA İKİ AYRI GRUP HALİNDE VERİLECEK

İşte Bakan Muş'un esnaf desteğine ilişkin açıklaması:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Esnafımıza hayırlı olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah devletimizden razı olsun
hibeleri kendilerinin olsun daha önceki destekleri vermedikleri gibi bunuda vermezler
vergiye tabi muzisyen mi var. umarim vergi levhasi arayip vermezsiniz bu cok sacma olur.

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