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Son dakika: Bakan Nebati'den 'büyüme' mesajı! "Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız"

30.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçüncü çeyrek için büyüme rakamlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir değerlendirme geldi. Nebati, 2023-2025 için yüzde 5 büyümeyi işaret ederek "Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.

Son dakika: Bakan Nebati'den 'büyüme' mesajı! "Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız"

TÜİK, üçüncü çeyrek için GSYH rakamlarını açıkladı. Üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 3,9. olarak duyuruldu. Bakan Nebati de büyüme rakamlarına ilişkin mesajlar verdi. 'Türkiye Ekonomi Modeli'nin üçüncü çeyrek büyümesine katkısının toplam 4,4 yüzde puan olduğunu söyledi.

"BU YIL DA EN GÜÇLÜ BÜYÜYEN ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bakan Nebati'nin yer verdiği ifadeler şu şekilde:

  • Nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uyguladığımız selektif kredi politikası ile ekonomimizdeki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağlıyoruz. Politikalarımızın olumlu sonuçlarını da almaya devam ediyoruz.

  • Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM VE İHRACAT VURGUSU

  • Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir.

  • Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur.

  • Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10’a gerilemiştir.

  • Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye’yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız.
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Nureddin Nebati

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