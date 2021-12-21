Son Dakika: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenleme açıklaması

Son Dakika Haberi: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenlemelerin ayrıntılarını bugün saat 14.00'da açıklayacağını bildirdi.

YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARINI AÇIKLAYACAK

İşte Bakan Nebati'nin açıklaması:

Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.

Milletimize hayırlı olsun.

Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.



Milletimize hayırlı olsun. — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 21, 2021



