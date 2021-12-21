Son Dakika: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenleme açıklaması

Son Dakika Haberi: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenlemelerin ayrıntılarını bugün saat 14.00'da açıklayacağını bildirdi.
İşte Bakan Nebati'nin açıklaması:
Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.
Milletimize hayırlı olsun.
Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.— Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) December 21, 2021
Milletimize hayırlı olsun.
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