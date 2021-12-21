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Son Dakika: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenleme açıklaması

21.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin detaylarını bugün açıklayacağını bildirdi.

Son Dakika: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenleme açıklaması

Son Dakika Haberi: Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin yeni düzenlemelerin ayrıntılarını bugün saat 14.00'da açıklayacağını bildirdi.

YENİ DÜZENLEMENİN AYRINTILARINI AÇIKLAYACAK

İşte Bakan Nebati'nin açıklaması:

Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır.

Milletimize hayırlı olsun.

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