Son dakika: Bakan Nebati'den 'zincir market' açıklaması! 'Sabit fiyat' uygulamasına dikkat çekti: Destek daha da genişleyecek

Son dakika haberi: Enflasyonla beraber zincir marketlerdeki fiyatların cep yakması üzerine başta Bakan Nebati olmak üzere Kabine üyelerinin bu yöndeki çağrılarının ardından zincir marketler belirli süre boyunca kimi ürünlerin fiyatlarını sabitleme kararı almıştı. Bakan Nebati'den zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması hakkında önemli bir açıklama yaptı.

"ENFLASYONDA EKSİ BEKLENTİMİZ YOK"

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Nebati, 'fiyat sabitleme' ve 'indirime gitme' çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini, sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti. Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Bakan Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti.

Enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını ifade etti.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcılarla sürekli görüşmelerinin olduğunu belirten Nebati, Şubat ayında G20 için Hindistan'a gideceklerini, bu ay da Avrupa'da görüşmelerinin olacağını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti.

"YANLIŞ YAPANA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Nebati, 'Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar" diye konuştu.

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade eden Nebati şu değerlendirmede bulundu:

"Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var."

Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu belirterek, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.

Memur maaş zammının yüzde 30 artırılmasına yönelik gereken kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını da söyledi.

(DHA)