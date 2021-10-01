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  4. Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Çiftçiye rekor düzeyde destek ödemesi yapacağız

Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Çiftçiye rekor düzeyde destek ödemesi yapacağız

01.10.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada çiftçilere verilen destek ödemelerinin yapılacağını belirtti.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Çiftçiye rekor düzeyde destek ödemesi yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Bekir Pakdemirli
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