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  4. Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla’da av yasağı açıklaması

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla’da av yasağı açıklaması

12.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım." dedi. Pakdemirli ayrıca, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık." şeklinde konuştu.

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Antalya ve Muğla’da av yasağı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldıklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamarı şu şekilde:

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık. Gece geç saatlerde Burdur’da toplantı yaptık ve geri döndüm.

Zincir halinde çıkmış yangınlardan Köyceğiz de kontrol altına aldık. Yangınlarla ilgili Türkiye’nin gündemini ortadan kaldırıyoruz.

Katkısı olan tüm kuruluşlar ve milletçe bu yangınların üstesinden gelebildi. Hayatın normal akışına geçebilmiş olmamız gerekiyor.

Akdeniz kuşağında olmamız sebebiyle tekrar yangınlar çıkacaktır. Yapılacak ağaçlandırma için iş makineleri bölgeye sev ediliyor. Bugün yangının bitişi yeşil vatan dönüşün başladığı gün olarak ilan edebiliriz.

Yangından zarar gören vatandaşlarımızın çeşitli hasarlarının hibe olarak karşılanacağını belirttik.

AV YASAĞI

Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi tüm canlıları önemsiyoruz. Yaban hayatın doğru yönetimi için de gerekli düzenleme yapılacak. Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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