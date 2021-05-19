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Son Dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz!

19.05.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2000 bin kişiyi geçici olarak istihdam edeceklerini duyurdu.

Son Dakika! Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıklamasında, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2000 geçici işçi istihdam ediyoruz." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURUYU TWITTER'DAN YAPTI

Bakan Pakdemirli duyuruyu şu açıklama ile sosyal medya hesabından paylaştı;

Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum.

Geleceğe Nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz.

Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar.

Hayırlı uğurlu olsun.

İşte Pakdemirli'nin o paylaşımı;

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Bekir Pakdemirli
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