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  4. Son Dakika: Bakan Selçuk'tan, Yusufeli yangınında zarar gören vatandaşlara destek açıklaması!

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan, Yusufeli yangınında zarar gören vatandaşlara destek açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 11:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika açıklaması yaparak, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı.

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan, Yusufeli yangınında zarar gören vatandaşlara destek açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlara Bakanlık olarak destek verildiğini bildirdi.

YUSUFELİ'NE 1,5 MİLYON KAYNAK!

Bakan Selçuk paylaşımında, “Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun” ifadelerine yer verdi.

İHA

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