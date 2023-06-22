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Son dakika: Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama: Madde madde anlattı! Güven ve öngörülebilirlik…

22.06.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Merkez Bankası politika faizini 27 ay sonra ilk kez artırarak yüzde 15 seviyesine yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası’nın aldığı bu kararın gerekçesini madde madde açıkladı. Öngörülebilirlik ve güven mesajı veren Şimşek, “Ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır” dedi.

Son dakika: Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama: Madde madde anlattı! Güven ve öngörülebilirlik…

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası Hazine ve Mailye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yüzde 8,5 seviyesinden 650 baz puan artış ile yüzde 15’e yükseltilen politika faizi için Bakan Şimşek şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Türkiye Yüzyılı’nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik… Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

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Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası,
Kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası,
Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür.

2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere ekonomi felsefemizin temeli; teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankası’nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek."

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