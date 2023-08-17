FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten bankalara 'tüketici kredisi' masajı! "Artık geride kalmalı" diyerek çağrıda bulundu

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten bankalara 'tüketici kredisi' masajı! "Artık geride kalmalı" diyerek çağrıda bulundu

17.08.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasa mekanizmaların işlevselliğini arttırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma politikalarımız devam edecektir." dedi. Bakan Şimşek ayrıca "2023 yılında yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Özel bankalara tüketici kredisiyle ilgili çağrıda bulunan Şimşek "Bu dönem artık geride kalmalı" diye konuştu.

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten bankalara 'tüketici kredisi' masajı! "Artık geride kalmalı" diyerek çağrıda bulundu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Finansal istikrarın kalıcı tesis edilmesinin öncelikleri olduklarını belirten Bakan Şimşek , "Para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma politikalarımız devam edecektir" dedi. Seçim sonrasında siyasi belirsizliğin azaldığına dikkat çeken Şimşek, "2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Özel bankalara tüketici kredisiyle ilgili de çağrıda bulunan Şimşek "Bu dönem artık geride kalmalı" diye konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle;

"FİNANSAL İSTİKRARI KALICI HALE GETİRECEĞİZ"

"Önceliğimiz finansal istikrarın kalıcı tesis edilmesidir. Makro finansal istikrar ve sürdürebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Dışa açık ve kurala dayalı ekonomi prensiplerini belirleyen bir sistem içerisinde ilerleyeceğiz. Para maliye ve kredi politikalarımızı bu hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz.

1

"SADELEŞME VE SIKILAŞMA POLİTİKALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Piyasa mekanizmaların işlevselliğini arttırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma politikalarımız devam edecektir. Seçim sonrasında azalan belirsizlik ve adımlarımız Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Risk seviyemiz 700'den 400 baz seviyelerine gerilemiştir. Kaynak bulunmasının önü açılmıştır.

"YURT DIŞI FİNANSAL DESTEĞİN ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Burada özellikle önümüzdeki dönemde finansal mimarinin güçlendirilmesi için uygulayacağımız reformlarla finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Karbon piyasasını kuracağız. Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansal uyumunu sağlayacağız. Bu güçlü yapısı altında sektörün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansal desteğin artmasını bekliyoruz.
Şeffaflık ve tutarlılık temel ilkelerimizdir.

2

"BANKALARIN SADECE TÜKETİCİ KREDİLERİNE ODAKLANDIĞI DÖNEM GERİDE KALMALI"

Kamu bankalarının ihracat ve yatırımların finansmanı ile ticari kredilerde büyük bir rol üstlendiğini görüyoruz. Özel sektör bankalarının geride kalmasının sebeplerini iyi biliyoruz. Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı, bu sürdürülebilir değildir. Artık haklı bir gerekçeleri de kalmamıştır, reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir.

Sürdürülebilir yüksek büyümenin devamı için reel sektörümüzün finansmana kesintisiz erişimiz olmazsa olmazdır.

"2023 YILINDA YÜZDE 4,5 CİVARINDA BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz."

İlginizi Çekebilir

Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor

Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor

 Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Ortak bir hayalimiz var"

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Ortak bir hayalimiz var"

 Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı

Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı

 Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra yeni talep!

Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra yeni talep!

 Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP'den kovuldu

Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP'den kovuldu

 Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Fiyatlar 3 kat arttı

Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Fiyatlar 3 kat arttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı...TÜİK açıkladı! İşsizlik oranı...
Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyorBenzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor
Memur zammı ne kadar olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildiMemur zammı ne kadar olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.