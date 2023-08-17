SON DAKİKA | Zam değil indirim! Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor: 17 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatı

Son dakika: Zam haberleri sonrası akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken; benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor. Araç sahipleri "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 17 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı TL?" sorularına yanıt arıyor. Son günlerde art arda gelen zam haberlerinin ardından bu kez sürücüleri sevindirecek indirim haberi geldi.

BENZİN 40 TL'YE DAYANDI

Dün benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelirken; zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL'ye yükselmişti.

SON DAKİKA | MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bugün ise zam değil indirim haberi motorin için geldi. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına yapılan 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez, fiyatlarda indirime gidiliyor.

Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Gelecek indirim sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36.86 TL, Ankara'da 37.35 TL ve İzmir'de 36.82 TL olacak.

17 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 37,71 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38.38 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 38,23 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,87 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 38,34 TL

İzmir motorin fiyatı: 39,03 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL