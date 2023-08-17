FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Zam değil indirim! Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor: 17 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatı

SON DAKİKA | Zam değil indirim! Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor: 17 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatı

17.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının sürekli değişmesiyle birlikte sürücüler "Bugün benzine, motorine zam veya indirim var mı? Benzin kaç TL? Motorin (mazot) fiyatı ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Son zamlardan sonra benzin fiyatları 40 TL'ye yaklaşırken, bugün ise indirim haberi geldi. İşte 17 Ağustos Perşembe (bugün) güncel akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA | Zam değil indirim! Benzin 40 TL'ye dayanmışken, tabela yine değişiyor: 17 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyatı

Son dakika: Zam haberleri sonrası akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken; benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor. Araç sahipleri "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 17 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı TL?" sorularına yanıt arıyor. Son günlerde art arda gelen zam haberlerinin ardından bu kez sürücüleri sevindirecek indirim haberi geldi.

BENZİN 40 TL'YE DAYANDI

Dün benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelirken; zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38.23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL'ye yükselmişti.

SON DAKİKA | MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bugün ise zam değil indirim haberi motorin için geldi. 11 Ağustos'ta motorin fiyatlarına yapılan 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez, fiyatlarda indirime gidiliyor.

Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Gelecek indirim sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36.86 TL, Ankara'da 37.35 TL ve İzmir'de 36.82 TL olacak.

1

17 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL

İstanbul benzin fiyatı: 37,71 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.38 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

2

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 38,23 TL
Ankara motorin fiyatı: 38,87 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 38,34 TL
İzmir motorin fiyatı: 39,03 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL

MOTORİN

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Ortak bir hayalimiz var"

Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Ortak bir hayalimiz var"

 Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı

Vahşetin hemen sonrasına ait fotoğraf karesi ortaya çıktı

 Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra yeni talep!

Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra yeni talep!

 Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP'den kovuldu

Anket şirketi sahibi o teklif sonrası MHP'den kovuldu

 Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Fiyatlar 3 kat arttı

Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Fiyatlar 3 kat arttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zammı ne kadar olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildiMemur zammı ne kadar olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Öğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Fiyatlar 3 kat arttıÖğrencileri heyecan, velileri stres bastı! Fiyatlar 3 kat arttı
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam indirim son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.