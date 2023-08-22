FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefonla ilgili açıklama! AVM'deki kumpir yerken çekilen fotoğrafıyla ilgili de konuştu

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefonla ilgili açıklama! AVM'deki kumpir yerken çekilen fotoğrafıyla ilgili de konuştu

22.08.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği vergisiz bilgisayar ve telefon düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, söz konusu konuyla ilgili çalışmalarının olduğunu doğruladı. Şimşek ayrıca geçtiğimiz gün bir AVM'de kumpir yerken çekilen fotoğrafıyla ilgili de konuştu.

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefonla ilgili açıklama! AVM'deki kumpir yerken çekilen fotoğrafıyla ilgili de konuştu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek, bu konuda bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.

SON DAKİKA | VERGİSİZ TELEFON DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.

"KUMPİR YERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFTAN HABERİM YOKTU"

Bakan Şimşek'e, kumpir yerken çekilen ve medyaya yansıyan fotoğrafından haberinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Haberim yoktu, daha sonra arkadaşlarımız benimle paylaştılar." ifadesini kullandı.

SDFSFS

Bakan Şimşek AVM'de böyle görüntülendi! Yalnız başına oturup... Bakan Şimşek AVM'de böyle görüntülendi! Yalnız başına oturup...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün SIXT+ ile istenilen otomobile “ABONE” olmak artık mümkün
8077 TL değil ama 4000 TL… SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı, tek tek hesap yaptı8077 TL değil ama 4000 TL… SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı, tek tek hesap yaptı
ENERYA ENERJİ HALKA ARZ işlem tarihi ne zaman? Enerya enerji hisse ne zaman işlem görecek? Tarih belli olduENERYA ENERJİ HALKA ARZ işlem tarihi ne zaman? Enerya enerji hisse ne zaman işlem görecek? Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kumpir telefon

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.