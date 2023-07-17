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Son dakika | Bakan Şimşek'ten 'tasarruf' genelgesi! Taşıt edinimi, tören, bina yapımı... "Kapsamlı kısıtlamalara gidilecek"

17.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün kamu kurumlarına 'tasarruf' genelgesi gönderdi. Genelgede taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri gibi alanlarda 'kısıtlama' vurgusu yapıldı. 2021'deki genelge hatırlatılırken ayrıca deprem kaynaklı maliyetler dışında tüm harcamaların gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Son dakika | Bakan Şimşek'ten 'tasarruf' genelgesi! Taşıt edinimi, tören, bina yapımı... "Kapsamlı kısıtlamalara gidilecek"

Son dakika haberi: Kamu kurumlarında birçok harcama alanında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek, taşıt, tören, personel giderleri, basın ve yayın giderleri gibi giderlerde tasarruf uygulanacak. Bakan Şimşek kamu kurumlarına alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ HATIRLATILDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek'in, G20 dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce cuma günü imzaladığı ve bugün tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, 30 Haziran 2021 tarihli kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA TALİMAT VERİLDİ

Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edildi.

"AZAMİ TASARRUF ANLAYIŞI"

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

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Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmemesi istenen genelgede, ilgili mevzuatta belirtilen faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmaması, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurların dahil edilmemesi ve yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

KAMUDA EK TASARRUF TEDBİRLERİ

Bugün yayınlanan Bakan Şimşek imzalı genelgede, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, "Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak", "Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak" görev ve yetkilerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

HARCAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması amacıyla yayımlanan genelgeye göre, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

BAKANLIĞA RESMİ YAZIYLA BİLDİRİLECEK

Bunun yanı sıra kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak.

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İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.

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(AA)

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