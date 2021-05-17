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Son Dakika! Bakan Varank duyurdu! Martta kayıtlı istihdam 56 bin arttı

17.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu." açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Bakan Varank duyurdu! Martta kayıtlı istihdam 56 bin arttı

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz" dedi.


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Mustafa Varank
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