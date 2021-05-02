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  4. Son Dakika! Bakan Yanık duyurdu! 2 milyonu aşkın haneye 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' desteği ödemesi

Son Dakika! Bakan Yanık duyurdu! 2 milyonu aşkın haneye 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' desteği ödemesi

02.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Bakan Yanık duyurdu! 2 milyonu aşkın haneye 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' desteği ödemesi

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
tam kapanma
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