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Son dakika: Bakan Yanık duyurdu! 4 milyon hane yararlanacak! İşte başvuru tarihi

24.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4,4 milyon hanenin yararlanmasını hedeflediklerini belirterek başvuruların da 27 Haziran'da almaya başlayacağını duyurdu.

Son dakika: Bakan Yanık duyurdu! 4 milyon hane yararlanacak! İşte başvuru tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Türkiye Aile Desteği Programı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Yanık, 4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvurusunun 27 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap veren Bakan Yakın'ın sözlerinden öne çıkanlar:

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.

Doğalgazda yardımlarımız lira arasında değişiyor.

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulan ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.
450-1150
Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz''

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