Son Dakika! Bakan Yanık duyurdu: Afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk." ifadelerini kullandı.

82 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD tarafından yapılan sel felaketi ile ilgili açıklamada ise "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir." denildi. (DHA)



