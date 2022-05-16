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Son dakika: Bayram bitti zam geldi 150 liradan ucuza yok! Kırmızı et, pirzola ve kıyma fiyatları yükseldi

16.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle kırmızı et fiyatlarına yeni zam bir zam daha yapıldı. Kırmızı et fiyatlarına 40 lira birden zam gelmesiyle kıymanın fiyatı 150 TL'ye pirzolanın fiyatı ise 200 TL'ye çıktı.

Son dakika: Bayram bitti zam geldi 150 liradan ucuza yok! Kırmızı et, pirzola ve kıyma fiyatları yükseldi

Gıda fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminde düşmüyor. Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz aylarda yapılan yüzde 48 zammın adından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı boyunca ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte kırmız et fiyatlarına yeni zam geldi.

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KIYMANIN KİLOSU 150 LİRAYA ÇIKTI

Ramazan ayı öncesinde zam üstüne zam gelen kırmızı et fiyatlarına bir zam daha geldi. Et fiyatları bir ayda 40 TL birden zamlandı. Yeni zamla birlikte dana kıymanın kilosu 150 TL'ye, bonfilenin kilosu 210 liraya, kuşbaşı 160 TL'ye, antrikot ve kuzu pirzolanın kilosu da 200 liraya çıktı.

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