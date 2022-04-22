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SON DAKİKA: Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu! İşte emeklilerin ödeme günleri...

22.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bakan Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi ödeneceğini belirtti. Son dakika gelişmesine göre emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu.

SON DAKİKA: Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu! İşte emeklilerin ödeme günleri...

Son dakika: Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, bu yıl yeniden bir artış olacağı beklentisi vardı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine "Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur"dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

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BAKANLIKTAN SON DAKİKA BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikramiyeler 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Onlar da hak sahibi olacak! Son tarih...Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Onlar da hak sahibi olacak! Son tarih...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

"Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ikramiyelere zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşup, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1.100 lira ödenecek." demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün "Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak" ifadelerini kullanmıştı.

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KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
basın paraları verin maaşları, dolar yükselmesin diye yakın dolar rezervlerini halka her kazık helal ama patronun ödediği faiz haram, devam devam
hani dolar rezervleri bitmişti zaten kasa boştu hala neyi satacaklarr
bize 1100 size 11000000000 dahasida varr doymazsiniz
onlarınki 20.000 tl.cik
onada ihtiyaç yok secim çalışması için siyasiler kullansın
Zaten geçen seneki 1100 şu an geçen senenin 650siyle aynı değerde. Yüzde 7 70 enflasyon ile bugün 1900 olması gerekiyordu. Yani yine kasa kazandı!

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