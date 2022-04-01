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SON DAKİKA: Bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarında son durum! Emekli ve memurlar bu haberi bekliyor, işte masadaki son rakamlar

01.04.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur ve emeklilerin beklediği ikramiye ve Temmuz maaş zamlarıyla ilgili kritik viraja girildi. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merakla beklenirken, memurlara ve emeklilere ilave zam da karara bağlanacak.

SON DAKİKA: Bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarında son durum! Emekli ve memurlar bu haberi bekliyor, işte masadaki son rakamlar

Son dakika: Memur ve emekliler, bayram ikramiyesi ve maaş zamlarındaki son durumu merak ediyor. Yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken, bayram ikramiyelerinin yanı sıra Temmuz'da yapılacak ilave zamların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Bayram ikramiyeleri için tarihin açıklanması beklenirken; Temmuz zammı ise şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu. İşte bayram ikramiyesi ve Temmuz maaş zamlarında son durum...

SON DAKİKA | BAYRAM İKRAMİYESİ VE TEMMUZ ZAMMI

Nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

1 Mayıs Pazar günü de Arefe. Bu nedenle bayram ikramiyeleri bu ay ödenecek, büyük bir ihtimalle de Nisan'ın 25'i ile 30'u arasında yatırılacak. İkramiye artışı için karar da bu ay verilecek.

EMEKLİ

Temmuz da hem memurların hem emeklilerin zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde TÜFE yüzde 16.45 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.95 fark oluştu.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 15.95...

Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16.45 zam oluştu.

Hem Ocak'ta emeklilere ve memurlara yapılan iyileştirmeler hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun daha önce yapığı açıklamalar memurlara ve emeklilere 'ek zam' beklentilerini artırdı.

MEMUR

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GÜNDEMDE

Bunun için Haziran'da düğmeye basılması bekleniyor. Aynı tarihlerde asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendisine yöneltilen hem asgari ücret hem de diğer çalışanlarla ilgili maaş zammına dair "Gerekli görüşmeler ve ihtiyaç halini" işaret etmişti.


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Ramazan Bayramı Memur son dakika haberi
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