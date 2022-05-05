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  4. Son dakika: Bayram sonrası sürücüleri üzecek haber! Motorine bu gece bir zam daha geliyor

Son dakika: Bayram sonrası sürücüleri üzecek haber! Motorine bu gece bir zam daha geliyor

05.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Özellikle Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle küresel bazda petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Brent petroldeki artış nedeniyle motorine bir zam daha gelmesi bekleniyor. 5 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? LPG fiyatlarında da indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.

Son dakika: Bayram sonrası sürücüleri üzecek haber! Motorine bu gece bir zam daha geliyor

Son dakika haberi... İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 33 kuruştan satılırken motorin fiyatı ise 22 lira 07 kuruştan alıcı buluyor. Brent petroldaki dalgalanmaların ardından bayram dönüşü motorine zam gelmesi bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatına 32 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. LPG'de de indirim beklentisi var.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM! LPG OTOGAZDA İNDİRİM

NTV'nin aktardığı habere göre LPG otogaza yarından itibaren 98 kuruşluk bir indirim geliyor. Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren değişim söz konusu olacak. Benzine herhangi bir zam gelmeyecek.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 54 yorum
Hükümet sağolsun, Akp'ye reise bir şey olmasın. Onlar bizim çocuklarımızın torunlarımızın geleceği. Olsun zam gelsin. Sıkıntı yok.
@vatandas0 tuzu kuru olanların vereceği cevap
@vatandas0 Senin babanda aynı şeyi söylüyordu. Bu kafayla git senin torununda aynı şeyi söylemeye devam etsin.
@vatandas0 nasıl bir gelecek? Çok merak ettim doğrusu şimdi.
@vatandas0 Adam ironi yapmış, o kadar boğazımıza kadar geldi ki , ironiyi bile kaldıramıyoruz
vicdansızlar
90'lara hosgeldiniz
Ne 90 ı kardes milattan öncelerde desen bile az
Hangi 90 o zamanlar daha iyiydik

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