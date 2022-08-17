SON DAKİKA: Bazı otomobil sahipleri sevinecek bazıları üzülecek! İki kez zamdan dönülmüştü bu kez bir iyi bir kötü haber var

Son dakika haberi: Petrol fiyatları ve dolar kuruna göre belirlenen akaryakıt fiyatlarında son günlerde indirim ve zam haberleri peş peşe gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 83 kuruş indirim beklenirken, motorin grubunda ise 76 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul’da benzin fiyatları ortalama 20,32 liradan, motorin litre fiyatı ise yeni zamla birlikte 23,94 liradan satışa sunulacak.

İKİ GÜNDE İKİ ZAM İPTAL EDİLDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıtta indirim beklenirken iki gün üst üste zam yapılacağı öğrenilmişti. Ancak petroldeki düşüş devam ederken zamlar iptal edildi. Motorine 2 günde gelmesi beklenen ancak pompaya yansıtılmayan zam tutarı 2,05 lira oldu.

PETROLDE AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 9

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de sanayi üretiminin zayıflaması ve ekonomide yavaşlama sinyallerinin artmasıyla petrol 93 doların altına inerek savaş sonrası bölgeye çekildi. Aylık bazda yüzde 9 değer kaybeden petrolde bugün ABD Merkez Bankası Fed’in toplantı tutanakları ve yetkililerden gelecek açıklamaların etkili olması bekleniyor. Brent petrol bu sabah 93 dolardan, ham petrol ise 87 dolardan işlem görüyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 21,28 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 23,28 TL



